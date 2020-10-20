Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Регламент голосования на выборах в Грузии для тех, кто находится в изоляции из-за коронавируса, в ЦИК смогут использовать для того, чтобы сфальсифицировать предстоящие выборы в парламент. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 октября заявила лидер оппозиционной Партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые антирекорды – все новости»

Она отметила, что по новому правилу, граждане, которые находятся в карантинных зонах или на самоизоляции, могут позвонить в ЦИК и потребовать, чтобы им привезли урну для голосования. По мнению Бурджанадзе, из-за большого количества изолированных в стране наблюдатели не смогут проконтролировать этот процесс.

«Кто проконтролирует это, когда тысячи людей позвонят в ЦИК и потребуют переносную урну? — заявила лидер партии журналистам. — С помощью этих правил власти собираются положить себе в карман дополнительно как минимум от 30 до 50 тысяч голосов, а может и больше, если успешно осуществят эту аферу».

Бурджанадзе призвала созвать по этому поводу срочное пленарное заседание.

Напомним, выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября. В ЦИК созданы 127 участков, чтобы организовать выездное голосование для тех, кто находится в изоляции.

По данным на 20 октября в Грузии в карантинных зонах находятся 6407 человек. О числе тех, кто находится на самоизоляции, не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии назвали причину нападения на активиста оппозиционной партии