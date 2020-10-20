Джакарта, , 16:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о четырех соглашениях, заключенных с Японией, сообщает Antara.

«На встрече мы обсудили несколько вещей, в том числе, во-первых, сотрудничество в борьбе с пандемией», — заявил глава государства на совместной с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга пресс-конференции.

Стороны также подписали меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения между Индонезией и Японией.

Индонезия также ценит приверженность Японии и ее вклад в создание фонда реагирования на COVID-19 в АСЕАН.

«Я также приглашаю Японию усилить управление здравоохранением в регионе для борьбы с будущими пандемиями, включая создание центра АСЕАН по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения и новым заболеваниям», — добавил президент Индонезии.

Джоко Видодо и Ёсихидэ Суга согласились с важностью создания коридора для деловых поездок между странами.

Стороны также обсудили сотрудничество в экономической сфере, в которой Япония является одним из стратегических партнеров Индонезии.

«Существуют препятствия для получения разрешений на ввоз сельскохозяйственных продуктов, продуктов лесного хозяйства и рыбной продукции из Индонезии. Я также призвал Японию участвовать в фонде национального благосостояния Индонезии», — заявил президент Индонезии.

Индонезия и Япония также договорились подчеркнуть важность духа сотрудничества, особенно в разгар усиления соперничества между ведущими мировыми державами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Япониизаявил, что государство предоставит Индонезии кредиты, чтобы помочь преодолеть пандемию.

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