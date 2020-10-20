Москва, 20 октября 2020, 13:44 — REGNUM В Госдуме задают вопросы Сберу в связи с их планами продавать данные о передвижении клиентов и их тратах.
Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») обратил внимание на то, что ни по одной из масштабных утечек персональных данных компания так и не дала внятного объяснения. Уголовных дел и наказаний тоже не видели, отметил парламентарий.
Парламентарий ожидает от Сбера ответов на эти вопросы, причем не только ему, но обществу.
Сбербанк намерен продавать властям и предпринимателям сведения о том, какие транзакции и где совершают российские граждане. Пилотный сервис геоаналитики находится в разработке, сообщил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов 20 октября РБК.
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