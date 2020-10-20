Москва, , 13:44 — REGNUM В Госдуме задают вопросы Сберу в связи с их планами продавать данные о передвижении клиентов и их тратах.

Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») обратил внимание на то, что ни по одной из масштабных утечек персональных данных компания так и не дала внятного объяснения. Уголовных дел и наказаний тоже не видели, отметил парламентарий.

«Кроме того, меня в наше неспокойное время смущает возможность открытия данных о физических потоках людей в городах. Смогут ли этими данными воспользоваться террористы и преступники, просто легально купить их? Ведь информацию о том, где и когда собирается толпа, а где в какое время безлюдно — можно использовать не только для выбора места будущего магазина», — пишет Горелкин в ТГ-канале.

Парламентарий ожидает от Сбера ответов на эти вопросы, причем не только ему, но обществу.

Сбербанк намерен продавать властям и предпринимателям сведения о том, какие транзакции и где совершают российские граждане. Пилотный сервис геоаналитики находится в разработке, сообщил вице-президент Сбербанка Станислав Карташов 20 октября РБК.

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