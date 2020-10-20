Москва, , 12:42 — REGNUM Россия не получала официального ответа от США на предложение о продлении Договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщили 20 сентября в пресс-службе российского МИД.

В министерстве напомнили, что 16 сентября российская сторона передала ноту, в которой сформулировано предложение президента России Владимира Путина о продлении действующего ДСНВ на один год без дополнительных условий.

В МИД уточнили, что Россия вместе с США готова взять на себя обязательства по «заморозке» количества боезарядов. Это условие должно соблюдаться без каких-либо дополнительных требований, отметили в министерстве.

Отмечается, что выигранное время можно будет использовать для проведения переговоров о контроле над ракетно-ядерном вооружении в будущем.

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