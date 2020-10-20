Стокгольм, , 11:01 — REGNUM Сейчас в Швеции многие парламентские партии разделяют мнение о том, что для борьбы с массовыми скоплениями людей в условиях пандемии коронавирусной инфекции властям нужна законодательная база для эффективной работы.

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Правительство, контролируемое «Социал-демократами» и «Зелеными», специальный законопроект уже разрабатывает, но «Центристы» его опередили, представив свое предложение и раскритиковав инициативу властей. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Как сообщало ИА REGNUM, обнародованное министром социальных дел и здравоохранения Швеции Леной Халленгрен предложение о принятии законодательной базы позволит правительству ограничить массовое скопление людей в общественном транспорте и регулировать часы работы и количество посетителей магазинов.

Однако «Центристы» уже представили в комитет Риксдага по социальным вопросам собственный законопроект, который преимущественно направлен на предоставление компаниям, оказывающим те или иные общественные услуги, возможности самим контролировать работу своих помещений и принимать необходимые меры по инфекционному контролю.

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