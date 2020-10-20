Нью-Йорк, США, , 09:22 — REGNUM Совет Безопасности (СБ) ООН занимает единую позицию по вопросу соблюдения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом 20 октября заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.

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По его словам, главным вопросом остается механизм обеспечения контроля за соблюдением режима прекращения огня. «Этот вопрос, конечно, поднимался на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет», — сказал Небензя.

Он добавил, что главную роль в урегулировании конфликта играет ОБСЕ, так как для ООН потребуется мандат Совета Безопасности, что является длительной процедурой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министр иностранных дел Нагорного Карабаха Масис Маилян призвал послов иностранных государств признать независимость республики.

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