Джакарта, , 09:16 — REGNUM Министр экономики Индонезии Аирланга Хартарто пригласил немецких предпринимателей увеличить инвестиции в страну, поскольку существует закон о создании рабочих мест, который упростит ведение бизнеса, сообщает Antara.

«Приглашаю немецкий бизнес и промышленное сообщество стать нашими инвестиционными партнерами в поддержке и развитии экономических преобразований Индонезии», — заявил министр экономики страны.

«Инвестируя в Индонезию, используйте наш потенциал и получайте выгоду от стратегического местоположения государства», — призвал министр экономики.

Несмотря на пандемию, Индонезии и Германии удалось зафиксировать торговый оборот в 3,6 млрд долларов США в январе-августе 2020 года. Инвестиции Германии в Индонезии превысили 1 млрд долларов США в период 2015—2020 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские бизнесмены связались с некоторыми из своих коллег в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы провести онлайн-бизнес-выставку во время визита премьер-министра Японии в Индонезию и Вьетнам.

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