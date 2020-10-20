Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Жители Соединенных Штатов якобы устали от лжи действующего президента страны Дональда Трампа о пандемии коронавирусной инфекции, заявил кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в официальном обращении.

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«Господин президент, вы правы в одном: американцы устали. Они устали от вашей лжи по поводу коронавируса», — заявил он.

По словам Байдена, в США умирает все больше американцев, в стране ухудшается экономическая ситуация. При этом демократический кандидат утверждает, что у Белого дома сейчас нет плана по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский лидер Дональд Трамп назвал главного инфекциониста США Энтони Фаучи «катастрофой» для страны. По его словам, американцы уже устали случать Фаучи и других «идиотов» на фоне разрастающейся пандемии.

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