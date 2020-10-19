Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Соглашение между США и Суданом может быть подписано в ближайшее время, сообщает 19 октября Reuters.

По словам двух источников из США, в настоящее время Вашингтон и Хартум ведут переговоры о возможном соглашении, в результате которого Судан будет исключён из американского списка стран — спонсоров терроризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Судан рассматривается Соединёнными Штатами как страна, которая потенциально могла бы заключить договорённость о нормализации отношений с Израилем.

На таких условиях Судану предлагается вывести его из американского чёрного списка.

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