Вашингтон, 19 октября 2020, 20:52 — REGNUM Соглашение между США и Суданом может быть подписано в ближайшее время, сообщает 19 октября Reuters.
По словам двух источников из США, в настоящее время Вашингтон и Хартум ведут переговоры о возможном соглашении, в результате которого Судан будет исключён из американского списка стран — спонсоров терроризма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Судан рассматривается Соединёнными Штатами как страна, которая потенциально могла бы заключить договорённость о нормализации отношений с Израилем.
На таких условиях Судану предлагается вывести его из американского чёрного списка.
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