Москва, , 21:31 — REGNUM Заявление компании Group-IB, согласно которому хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи была замечена в атаках на оборонную промышленность нескольких стран мира, включая Россию, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили своё мнение 19 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

Многие пользователи отметили, что на данный момент сложилась благоприятная ситуация для роста числа кибератак. В то же время это хороший урок для тех, кто должен заниматься защитой данных от посягательств на неё представителей других стран.

«Какое время нынче — просто роскошное для программистов, пока во всём мире нарастает киберугроза. Хорошо, что наши хакеры тоже большие профессионалы и северокорейцы не смогли украсть никаких серьёзных данных. Хотя всё равно напрягает, что система защиты была прорвана. Поэтому неизвестно еще, на что наша оборонка тратит больше денег — на создание оружия или на защиту данных от хакеров», — пишет Алина Р.

Часть комментаторов оказалась уверена в том, что хакерская группировка работает исключительно под руководством правительства Северной Кореи. Тем самым, размышляют люди, власти страны хотели выкрасть интересующие их технологии.

«В Северной Корее хакеры сами по себе не работают, только строго под контролем правительства. Кибератаки бывают двух типов: с целью сбора данных и с целью затруднить работу. Непонятно что в данном случае. Либо отношения двух стран окончательно испортились до уровня врагов, что может также указывать на ухудшение реальных политических отношений и с Китаем. Либо это промышленно-военный шпионаж или совместная спецоперация двух стран для передачи секретных технологий Северной Корее под прикрытием хакерской атаки для обоснования «законности» передачи вооружений перед Западом. Но последнее — гнилая отмазка. Никто секретную информацию с доступом через интернет не допускает», — считает Waterington.

Некоторые пользователи попросту не поняли, зачем Северной Корее проводить кибератаку на Россию. Более того, данные граждане уверены, что у этой страны попросту нет необходимых возможностей производить подобные атаки.

«И зачем им это надо? Северная Корея это будет последняя страна, которая захочет нас атаковать, если вообще захочет. Да и с чего они атаковали? С кнопочных телефонов сименс через браузер за безумно дорогой трафик?» — задаётся вопросом Андрей А.

Нашлись и те, кто попытался обосновать непричастность Северной Кореи к кибератакам тем, что Россия является одним из немногих рубежей защиты её страны. Поссорившись с Российской Федерацией, республика может понести слишком большие издержки.

«Нападение их хакеров на Россию удивляет и вызывает сомнения, Северная Корея попросту лишится рубежа защиты, если начнет прыгать на Россию. Останется один на один с реальными врагами», — поделился мнением «Вячеслав webmaster».

Напомним, 19 октября стало известно о заявлении компании Group-IB, согласно которому хакерская группировка Kimsuky из Северной Кореи была замечена в атаках на оборонную промышленность нескольких стран мира, включая Россию.