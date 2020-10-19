Москва, , 21:26 — REGNUM Решение Министерства обороны Армении направить в Нагорный Карабах отряда из почти сотни женщин, для участия в боевых действиях, вызвало споры среди пользователей интернета. Граждане оставили комментарии 19 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы вспомнили страницы истории российского государства и привели пример, когда женские боевые отряды уже применялись для участия в войнах. К примеру, пользователи сравнили армянский женский отряд с батальоном Бочкарёвой, который принимал участие в войне во времена Российской Империи.

«Пашинян решил взять пример с Российской Империи, когда в первую мировую войну на передовую отправили женский батальон Бочкарёвой. Даже фильм про это есть. И всё это и тогда и сейчас направлено на то, чтобы уменьшить количество дезертиров, и ударить по самолюбию мужиков. Типа смотрите — вы боитесь и не хотите воевать, а вот женщины мужественнее вас, они не боятся защищать Родину. Обычная психология и пропаганда», — считает пользователь «Кеп Кнри».

Другие привели в пример участие женщин в Великой Отечественной войне. По мнению граждан, в случае, если Родине угрожает опасность, на её защиту должны вставать не только мужчины, но и женщины.

«Во время великой отечественной войны тоже были женские батальоны! И их вклад в победе советской армии нельзя недооценивать. Сейчас такая же отечественная война для армянского народа, где женская половина не могла остаться без участия. Так куются великие победы!», — написал пользователь «Г.Тон».

Некоторые пользователи решили жёстко ответить тем, кто принялся шутить над женщинами на войне. Пользователи заявили, что оскорблять армянский женский отряд это тоже самое, что смеяться над павшими советскими женщинами-снайперами.

«Смеяться над этим тоже самое, что не уважать память женщин погибших на фронтах в Великой Отечественной войны. Позорище, товарищи! Как по мне, это очень смелый поступок женщин, войти в состав отряда. В храброй нации и женщины храбрые», — пишет пользователь под псевдонимом «Милое Создание».

Часть граждан напомнила, что не только в истории России были примеры участия в боевых действиях женщин. К примеру, армия Израиля призывает на службу, как мужчин, так и девушек.

«И в Первой и Второй Мировых войнах было много женщин снайперов, а в израильской армии военнообязанными являются все — юноши и девушки. Мусульманам совсем не смешно, знать, что они могут погибнуть от пули, которую выпустила женщина!», — пишет Сергей Н.

Напомним, Минобороны Армении заявило, что для участия в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха в регион будут направлена почти сотня женщин-военных.