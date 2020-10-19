Москва, , 18:45 — REGNUM Ассоциация «Голос» выпустила очередной доклад с критикой состоявшихся в сентябре выборов. По мнению представителей ассоциации, в России «складываются две параллельные избирательные системы — для «своих» и для всех остальных: оппоненты «административных» кандидатов вынуждены вести избирательные кампании по гораздо более жестким правилам, чем их конкуренты»

Политолог Дмитрий Травкин отметил, что не может согласиться исследованием в полной мере.

«Аркадию Любареву, который называет «стерилизацию бюллетеней и фальсификации двумя бедами наших выборов» и Денису Волкову, заявившему о безальтернативности голосования, я могу напомнить об Ульяновске. На 40 мажоритарных мандатов у нас претендовало порядка 340 кандидатов, более 80 из них были самовыдвиженцами, которые спокойно прошли все регистрационные процедуры. Протокол об итогах, спустя два дня после выборов, подписали все члены избиркома, где были представители всего политического спектра региона. Поэтому в Ульяновске тезисы Любарева и Волкова своего подтверждения точно не находят», — подчеркнул политолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Касательно мнений остальных выступающих, рассуждавших, в том числе о трехдневке и вопросах легитимности, социологических опросы отчетливо показали всем, что россияне считают эту форму более удобной, убедительной, безопасной в современных условиях. Если кто-то считает, что процедура в таком формате повышает возможность фальсификаций, давайте вместе подумаем как повышать ее эффективность: давайте ставить камеры напротив сейфа в период хранения там бюллетеней, давайте установим круглосуточное дежурство наблюдателей. Есть понятные реалистичные и выполнимые меры, которые в глазах общественности сведут к нулю любые разговоры о фальсификациях», — продолжил он.

«Я готов поддержать только тезис Григория Мельконьянца, в том, что необходимо формировать пул общественных наблюдателей, добиваться для них большего статуса, распространять статус общественного наблюдения на все стадии избирательной капании, что, безусловно, повысит доверие граждан к процедуре и ее итогам», — подчеркнул эксперт.

«Никто не спорит, что наша избирательная система, как и другие общественные институты, несовершенна, она не статична, а динамична, но я категорически против распространения каких-либо единичных свидетельств, фактов, мнений на всю совокупность явлений. Этот эффект расширения — логическая ловушка. Люди пытаются выдавать единичное за общий тон. Вопрос лишь в том, сознательно ли участники дискуссии идут на это и что ими движет. Пусть об этом подумают все, кто будет знакомиться с тезисами их выступлений», — завершил свой комментарий Дмитрий Травкин.

В свою очередь писатель и политолог из Севастополя Сергей Юхин, отметил что, во-первых, не следует называть дискуссией «мероприятие, на котором все дружно пляшут под дудку своих западных спонсоров? Нет никакой дискуссии, есть отчетное собрание известных всем либералов, на котором каждый участник с помощью жесткой антигосударственной риторики старается показать свою преданность заграничному сюзерену».

Во-вторых, участники понимают, что со стороны они напоминают партсобрание какой-нибудь украинской политической силы, типа ВО «Свобода» или «Блок Петра Порошенко«?, — подчеркнул эксперт.

«Особенно это становится явным во время случайных или неслучайных откровений руководства «Голоса». Например, Аркадий Любарев, член совета движения «Голос», называет голосование во время ЕДГ-2020 «принудительным». Сразу вспоминаются украинские пропагандистские штампы о крымском референдуме 2014 года, который, по мнению бандеровских СМИ, проходил «принудительно» и «под дулами автоматов», — продолжил он.

«В-третьих, хочется узнать у участников данного мероприятия — они понимают, что живут на разных планетах, в разных измерениях с реальной Россией? В реальной России народ с удовольствием голосует за изменения в Конституцию, укрепляет суверенитет своей страны и, согласно различным опросам, считает многодневное голосование комфортным, результаты выборов легитимными, а про деятельность «Голоса» и подобных ему организаций ничего не знает», — завершил свой комментарий Сергей Юхин.