Вашингтон, , 18:30 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики заключили США и Польша, сообщил 19 октября журналистам министр энергетики Соединённых Штатов Дэн Бруйетт.

Он пояснил, что в рамках этого соглашения будет идти работа по развитию ядерной энергетической программы Польши. Он назвал новый договор очередным «шагом в рамках нашего исторического партнёрства с Польшей».

Бруйетт «А в случае с Польшей мы помогаем снизить её энергетическую зависимость от России».

По словам американского министра, Польша благодаря США получит крупные АЭС, причём это «восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики Соединённых Штатов».

По словам Бруйетта, технологии, внедряемые Вашингтоном в Польше, не будут использоваться «в военных целях».

Напомним, в Польше существует одна недостроенная АЭС «Жарновец», строительство которой остановилось в 1990 году. На этой станции планировалось использовать разработанные в СССР реакторы ВВЭР-440.

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