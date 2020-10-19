Вашингтон, 19 октября 2020, 18:30 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики заключили США и Польша, сообщил 19 октября журналистам министр энергетики Соединённых Штатов Дэн Бруйетт.
Он пояснил, что в рамках этого соглашения будет идти работа по развитию ядерной энергетической программы Польши. Он назвал новый договор очередным «шагом в рамках нашего исторического партнёрства с Польшей».
По словам американского министра, Польша благодаря США получит крупные АЭС, причём это «восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики Соединённых Штатов».
По словам Бруйетта, технологии, внедряемые Вашингтоном в Польше, не будут использоваться «в военных целях».
Напомним, в Польше существует одна недостроенная АЭС «Жарновец», строительство которой остановилось в 1990 году. На этой станции планировалось использовать разработанные в СССР реакторы ВВЭР-440.
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