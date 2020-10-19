Конфлан-Сент-Онорин, , 17:24 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции в правительстве президента Франсуа Олланда Бернар Казнёв обвинил крайне левую партию «Непокоренная Франция» в «двойственной позиции» по отношению к исламскому экстремизму.

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 19 октября, Казнёв заявил, что «некоторые депутаты от партии «Непокоренная Франция» ведут себя не по-республикански и в определенной степени являются ответственными за то, что происходит в нашей стране», имея в виду убийство учителя истории в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

«Они создают условия для сильнейшей напряженности, что вызывает конфронтацию внутри Республики», — добавил бывший премьер.

Напомним, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самюэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.