Москва, , 17:20 — REGNUM Совфед на заседании 21 октября обсудит вопрос об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации Калужской областью и Брянской областью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, это следует из предварительной повестки заседания верхней палаты парламента.

Предполагается, что в собственность Калужской области отойдет земля с дорогой к селу Желтянка Хвастовичского района. Взамен Брянская область получает участок леса площадью 22,3 га. Решение утверждено заксобраниями регионов.

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