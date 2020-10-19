Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Петербургского губернатора Александра Беглова просят отказаться от запланированной трассировки магистрали сквозь пригородный поселок Александровская. Соответствующий запрос направили депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

Речь идет от трассе, которая строится для будущего города-спутника «Южный» и против которой выступают местные жители, записавшие недавно по этому поводу видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Парламентарии сообщили, что отреагировали на ситуацию после открытого письма горожан, категорически возражающих против строительства в поселке Александровская новой многополосной магистральной улицы. Она разрежет поселок пополам, согласно решению комиссии по поправкам в Генплан Петербурга, пройдя вдоль путей железной дороги Варшавского направления.

Жители опасаются, что в случае строительства под угрозой уничтожения окажутся памятники истории и культуры, например, «Водовод Виттоловский», питающий парковые водоемы Царского Села, памятник «Солдатам и офицерам 59 полка 85 стрелковой дивизии», исторические пруды и Безымянный ручей, впадающий в реку Кузьминку.

«Граждане будут вынуждены ежедневно и неоднократно пересекать оживленную магистраль, чтобы отвести детей в школу, попасть в магазин или на вокзал. Планируется изменить привычную схему движения общественного транспорта, а строительство двух больших транспортных развязок неизбежно нанесет ущерб экологии исторического поселка», — говорится в обращении.

Жители также отмечают, что ради стройки придется выкупить земельные участки и находящиеся на них 20 индивидуальных жилых домов, а затем снести их. Их общая площадь составляет 4,5 тыс. кв. метров, площадь участков — около 25 тыс. кв. метров. Кроме того, придется выкупать у юридических лиц и сносить нежилые здания на 11 участках.

Протестующие также опасаются, что придется уничтожить зеленые насаждения вдоль действующей железной дороги и фундамент разрушенной часовни во имя Вознесения Господня 1869 года, которую приход Казанского храма поселка Александровская и его жители хотят восстановить. Часовня была построена в память о чудесном спасении императора Александра II во время неудавшегося покушения. Кроме того, отсюда 14 августа 1917 года в свой последний путь, в ссылку в Тобольск, отправилась семья бывшего императора Николая II.

«Мы просим губернатора учесть мнение жителей, на заседании Комиссии по внесению изменений в Генеральный план вернуться к рассмотрению вопроса о строительстве в поселке Александровская новой многополосной магистрали. Мы считаем, что необходимо пересмотреть утвержденный вариант ее трассировки, а также разработать альтернативный вариант транспортного обеспечения города-спутника «Южный» в обход жилых зон исторического поселка Александровская, городов Пушкин и Павловск», — заявила депутат Оксана Дмитриева.

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