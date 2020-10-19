Москва, , 16:52 — REGNUM Радиоактивных захоронений на территории России нет, заявила 19 октября глава Росприроднадзора Светлана Радионова на Первом канале.

Радиоактивные отходы Christian Fischer

Радионова «Здесь у нас [с «Росатомом»] нет разногласий».

Отметим, что это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста Владимира Познера, пояснившего, что он задавал такой же вопрос главе «Росатома» Алексею Лихачёву и тот также ответил, что радиоактивных захоронений в России нет.

Напомним, год назад Greenpeace заявил, что в Россию якобы начали ввозить из ЕС радиоактивные отходы. «Росатом» опроверг это заявление.

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