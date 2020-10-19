Тбилиси, , 14:47 — REGNUM Грузия заняла «верную» позицию по отношению к конфликту в Нагорном Карабахе. Это заявление сделала посол Турции в Грузии Фатма Джерен Язган в интервью, которое 19 октября опубликовала газета «Палитра недели».

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"Я думаю, что у Грузии в этом вопросе верная позиция. Она всегда занимает принципиальную позицию и пытается работать с международными партнерами для завершения конфликта и установления постоянного мира в регионе. Также справедливой является позиция, что Грузия не хочет, чтобы ее территорию кто-то использовал для поставки и переправки оружия», — сказала Язган.

Она также заявила, что у Анкары и Тбилиси сложились дружественные отношения, но есть случаи, когда их пытаются испортить. Язган отметила, что к таким случаям якобы относится высказывание заместителя председателя парламента Армении Лены Назярян о том, что существование Армении не позволяет Турции напасть на Грузию. По мнению посла, Тбилиси нужно противостоять таким высказываниям.

Как сообщало ИА REGNUM, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Несмотря на два объявленных перемирия, боестолкновения в регионе продолжаются.

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