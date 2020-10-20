Киев, , 05:00 — REGNUM Первый заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин поразил украинских политиков своим выбивающимся из ряда вон подходом к проблеме Донбасса. О том, как развивалась и чем закончилась попытка вернуть Украине здравомыслие в подходе к прекращению гражданской войны, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Витольд Фокин, будучи опытным политиком (он был первым премьер-министром Украины в 1991—1992 годах), сразу предложил новый подход к проблеме Донбасса. Его предложение о конкретных шагах по нормализации обстановки было абсолютно непохоже на все, что звучало с украинской стороны до сих пор.

И, возможно, поэтому в словах Фокина звучала надежда на разумные подвижки в деле прекращения войны на Донбассе. Но Верховная рада не пожелала прислушаться к разумному слову, обвинив Фокина во всех смертных грехах и в придачу к «государственной измене». Как же закончился фокинский контрмарш против царящего в украинской политике безумия?

Читайте статью Андрея Ганжи «На востоке Украины мира не будет».