9 октября 2020 | Время чтения 6 мин

О «мировом правительстве» для Донбасса и «суперфициях» Фокина можно спорить сколько угодно, но нельзя не признать – они имеют немалый смысл как метод решения проблемы. Хотя не удовлетворения украинских амбиций и самолюбия. Однако его идеи отправлены в корзину, и мира в Донбассе в обозримом будущем не будет.

Андрей Ганжа, , 22:00 — REGNUM Когда в августе этого года первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу вводили первого премьер-министра Украины (в 1991—1992 годах) Витольда Фокина, он предупредил сразу: «Я не мальчик, чтобы заниматься, чем кто скажет». И сразу после назначения предложил ряд шагов, которые явно выходили за пределы общей колеи украинских правительственных решений по украинской проблематике.

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Практически сразу он предложил свое видение шагов по преодолению восточноукраинского кризиса:

особый статус для отдельных районов на востоке Украины, а лучше — всего Донбасса;

выборы местных органов власти на подконтрольных Украине территориях, в настоящий момент отмененные украинским ЦИКом;

всеобщая амнистия, «чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров»;

желательность прямых переговоров Киева с руководством Л/ДНР.

После этого первый украинский премьер позволил себе обнародовать тезисы, которые национал-радикалами рассматриваются как «государственная измена». Прежде всего он позволил себе назвать жителей Донбасса, составляющих подавляющее большинство личного состава двух «армейских корпусов Д/ДНР», не «оккупантами», как принято на Украине, а «повстанцами». Какой плохой Фокин!

Витольд Фокин Anatoliy Pashko

Но это по форме. А по содержанию Фокин предложил две программы для восстановления экономики Луганщины и Донетчины, а также проект политического урегулирования. Восстановление экономики он видит посредством идущих еще из римского права «суперфиций», то есть «предоставления юридического права под юрисдикцию мощных ведущих государств мира отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой. То есть правительство не выпускает контроля над использованием этой земли, но рассматривает предложения» и в случае приемлемой оферты (не какое-нибудь казино, а реальное производство) предоставляет землю под застройку собственностью инвестора. В таком случае земля «не теряет своей державности, но отдается в руки человека, который имеет право передавать эту землю по наследству».

Ну, это не совсем то, что понимали под «суперфициями» правоведы Римской Империи (у них суперфиции — это не право аренды, а право именно застройки), но суть уловлена верно. Это реализация мечты профессора Преображенского из «Собачьего сердца» («чтобы никакой Швондер…» и далее по Булгакову). И гарантией является не аморфное и коррумпированное украинское право, а «юрисдикция мощных ведущих государств мира».

Бомбовый эффект произвело и другое предложение Фокина. Он предложил ввести на ныне «оккупированных» территориях международное временное правительство. Под эгидой которого и должно провести выборы на территории конфликта. Ведь, «как правило, подобные выборы одной из сторон признаются сфальсифицированными, нелегитимными и т. д. А если это будет проведено под эгидой ООН, то никто даже и рот не откроет. Выборы будут признаны состоявшимися. В мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное временное правительство со сроком необходимым: может, на год, может — на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН».

Перспектива потери управления финансовыми потоками (суперфиция) и администрирования территорий (международное временное правительство) — это «скальпелем по тестикулам» для украинских власть имущих. Поэтому они от души потоптались по Фокину. Реакцией первого премьера было: «Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать».

А 29 сентября Витольд Павлович был вызван на «разборку» в парламентский комитет Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Происходившее там больше всего напоминало драку старого, потертого, но еще льва против обсевшей его стаи пока еще «собачьих парикмахеров» (имеющие глаза и уши — да увидят и услышат). Лев был немногословен и убедителен в своих доказательствах, что имеет дело с «абсолютной некомпетентностью принимающих решения людей: «це ж дурниця, це ж несенітниця, це ж малогрмотність» (это же глупость, это же бред, это же малограмотность). Стая часто срывалась на коллективный гвалт.

Фокин окончательно добил мятущиеся души национал-патриотических парламентариев заявлением о том, что не видит доказательств того, что на востоке идет война между Россией и Украиной. И в этой связи следует обратить внимание на изящную распасовку, которую в конце заседания провели Фокин и оппозиционный парламентарий Ренат Кузьмин. Кузьмин задал два вопроса.

Ренат Кузьмин Facebook.com renat.r.kuzmin

Первый — об амнистии, вызывающей столько эмоций. Дело в том, что еще в марте 2014 года Верховная рада проголосовала за закон об амнистии, но в то время спикер Александр Турчинов (прозвище Кровавый Пастор) «спрятал его от государства и народа, и сделал вид, что такого закона вообще не было».

Второй — не пора ли к политическим, военным и дипломатическим шагам по решению конфликта в Донбассе уже сделать юридический шаг, дать не политическую, а правовую оценку конфликта в Донбассе, причин и виновников его появления. И сделать это должна именно Верховная рада.

Фокин грамотно подхватил пас и, с азартом потрясая над головой бумагами, заявил, что «рукописи не горят» и этот закон об амнистии — вот он! — у него в руках. С этого момента свел саму дискуссию об амнистии к абсурду, нелепости перетирания давно решенных вопросов. Что, собственно, и подтверждает необходимость, поставленную вторым вопросом Кузьмина, — о правовой оценке: «Безусловно! Сколько мы толчем воду в ступе…»

Распасовка Кузьмина и Фокина очень опасна для современной украинской политической идеологии. Ведь правовая оценка — это не какая-то политическая эмоция. Правовые документы предполагают определение терминов, а юридически доказать, что происходящее между Россией и Украиной попадает под определение понятия «война» или что урожденные жители Донбасса являются не «повстанцами», а «оккупантами», будет очень трудно. Особенно под въедливым взглядом профессиональных европейских стряпчих-крючкотворов. А кто-нибудь сомневается, что за «мзду малую» их в этой теме появятся сотни?

И совсем не факт, что все они будут на стороне Киева. Мир меняется, и Украина должна бы меняться вместе с ним. Она откровенно уходит из фокуса и мировых, и даже европейских интересов. И действительно, мог ли кто еще несколько дней назад предполагать, что в природе появится совместное заявление России, США и Франции. Но не по поводу Украины — все уже заточено на Карабах.

Но ястребиная украинская национал-политика, похоже, этого не понимает. О «мировом правительстве» для Донбасса и «суперфициях» Фокина можно спорить сколько угодно, но нельзя не признать — они имеют немалый смысл как метод решения проблемы. Хотя не удовлетворения украинских амбиций и самолюбия.

Однако во многом знании многая печали, и парламентарии решили не напрягать мозг. А просто поддержали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить политика с должности первого замглавы украинской делегации в ТКГ. За такое решение проголосовали 10 из 16 членов комитета.

На следующий день, 30-го, указом президента «Витольд Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации». Что означает, что его идеи отправлены в корзину и мира в Донбассе в обозримом будущем не будет.