Москва, , 13:48 — REGNUM До конца 2020 года планируется оборудовать более 73 тыс. контейнерных площадок, однако доведение денег на эти цели главе Минприроды Дмитрию Кобылкину не до конца понятно, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

«В общей сложности 73 350 контейнерных площадок в 2020 году должно быть обустроено, оборудовано. Цена вопроса более 10 млрд рублей, 1 млрд мы всего выделили на это», — сообщил Кабылкин в ходе встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

«Даже выделение одного миллиарда — это для нас хороший шаг, мы посмотрим пока на малом, как это будет действовать, каким образом эти деньги дойдут до конкретного адресата», — говорит министр.

Он обратил внимание на то, что во многих регионах контейнерные площадки принадлежат муниципалитетам, региональным операторам, управляющим компаниям.

«Нет единого подхода, и как деньги будут доходить до адресата, для меня сегодня не до конца понятная ситуация», — признал Кобылкин.