Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:35 — REGNUM Бывший президент Кении Джакайя Киквете призвал граждан Танзании отдать свои голоса за кандидатов от правящей «Революционной партии» (ССМ) на предстоящих всеобщих выборах. Об этом сообщает газета Habari Leo.

Выступая на митинге партии ССМ в Дар-эс-Саламе, Киквете высоко оценил способности действующего президента страны Джона Магуфули, который выдвинул свою кандидатуру на второй срок на выборах 28 октября. Экс-глава Кении заявил, что президент Танзании «умелый капитан, внимательный, смелый, мужественный, усердно исполняющий обещания». По информации журналистов издания, более 80% предвыборных обещаний президента Магуфули были реализованы.

Киквете призвал жителей страны проголосовать за президента, депутатов парламента, членов местных администраций из партии ССМ. Он подчеркнул, что одним из факторов голосования за кандидатов от ССМ должен стать тот факт, что во время нахождения у власти членов этой партии Танзания развивалась исключительно мирным путем, в то время как другие страны Африки вступали в войны или сталкивались с внутренними вооруженными конфликтами.

«Танзания останется совершенно уникальной. Танзания станет прекрасным местом», — заявил Киквете.

Он подчеркнул, что политика ССМ объединяет людей различных национальностей, религий, этнических групп и последователей различных политических партий в единую народность.

«Не существует партии, которая сравнится с ССМ… и многие завидуют [Танзании]», — отметил Киквете.

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