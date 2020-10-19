Сеул, 19 октября 2020, 12:42 — REGNUM Южная Корея и Сингапур договорились укреплять двустороннее судебное сотрудничество. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Верховного суда Южной Кореи.
По их словам, 19 октября председатели Верховного суда Южной Кореи и Сингапура провели видеоконференцию, в ходе которой подписали меморандум о взаимопонимании.
В рамках подписанного документа стороны договорились расширить обмен различного рода информацией, опытом и кадрами.
Отмечается, что в рамках видеовстречи председатель Верховного суда Сингапура прочёл лекцию на тему IT-технологий в судебной системе. В ней приняли участие более 100 человек с двух сторон.