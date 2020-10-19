Любляна, , 12:01 — REGNUM Решение об объявлении эпидемии коронавирусной инфекции на территории Словении, которое вступает в силу с 19 октября, приняли власти данной страны. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба словенского правительства.

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"По официальным данным о количестве инфицированных в Словении, мы подошли ко второй волне эпидемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что в настоящее время в стране наблюдается крайне быстрое распространение нового заболевания среди населения, намного превышающее нормальную заболеваемость.

«Текущая эпидемиологическая ситуация с распространением инфекции вируса SARS-COV-2 требует немедленного объявления эпидемии на всей территории Республики Словения, поскольку все статистические регионы достигают или превышают уровень заболеваемости, необходимый для объявления эпидемии», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября стало известно, что власти Словении ввели новые меры против коронавируса в семи из 12 округов страны, запретив перемещение между данными регионам, введя в них обязательное ношение защитных масок на открытом воздухе и в закрытых помещениях, отменив массовые спортивные мероприятия, разрешив собираться не более чем по десять человек и переведя учащихся школ старше 5-го класса на удаленный режим обучения.