Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:16 — REGNUM Правительство Объединенной республики Танзания и Революционное правительство Занзибара подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на разрешение пяти спорных вопросов федеративного объединения. Об этом сообщает газета Habari Leo.

Напомним, что Занзибар — автономия в составе Танзании со своим президентом, правительством и парламентом.

В ходе предварительных консультаций пять возникших затруднений объединения материковой и островной частей Танзании были полностью разрешены, что было подкреплено подписанием меморандума. Церемония подписания документа состоялась в доме правительства в Дар-эс-Саламе. На ней присутствовали заместитель президента Танзании Самия Сулуху Хассан и министр администрации заместителя президента по делам объединения и окружающей среды Мусса Аззан Зунгу.

Хассан подчеркнула, что подписание меморандума является «рабочим моментом» и не свидетельствует о каких-либо проблемах внутри федерации, добавив, что меморандум будет способствовать укреплению федерации.

Зунгу заявил, что среди вопросов, регламентируемых меморандумом — независимое участие Занзибара в вопросах регионального и международного сотрудничества, участие Занзибара в делах Восточноафриканского сообщества (ВАС), стоимость пользования портом Дар-эс-Салам, разведка и добыча природного газа и сырой нефти, порядок проведения совместных заседаний правительств Танзании и Занзибара для решения вопросов федерации.

Также эксперты подготовили план решения других шести спорных моментов. Подписание меморандума об их окончательном разрешении ожидается в ближайшее время, сообщили журналисты.

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