Брюссель, , 08:37 — REGNUM Свои соболезнования в связи с убийством учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем выразил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Соответствующая запись 19 октября размещена на странице политика в соцсети Twitter.

«Глубоко потрясён ужасающей атакой, произошедшей в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Мы рядом с нашими французскими друзьями и семьёй погибшего», — говорится в сообщении.

Также Боррель отмечает, что ненависть, насилие, терроризм и экстремизм, никогда «не преодолеют свободу и демократию».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования по поводу убийства учителя президенту Франции Эммануэлю Макрону.