Симферополь, , 15:58 — REGNUM Отмена запрета властей США на полёты гражданской авиации вблизи Крыма вызвала появление множества комментариев в сети. Пользователи выразили своё мнение 18 октября в сервисе Яндекс.Новости.

«А у кого они будут разрешение на пролёт спрашивать? У России? Тогда это формальное признание суверенитета Российской Федерации над Крымом», — думает Tania S.

По мнению часть пользователей, возобновление полётов над Крымом самолётов из США означает возвращение здравого смысла. Они отметили, что облёт данной территории приносил авиакомпаниям серьёзные издержки, а продиктовано это было лишь политикой Америки в вопросе воссоединения территории полуострова с Российской Федерацией по результатам референдума 2014 года.

«Наконец-то восторжествовал здравый смысл! Воздушное пространство над Крымом вообще-то всегда было безопасным, а экономические последствия от ограничений гражданской авиации были ну слишком весомыми, чтобы продолжать вот так понтоваться. Интересное они конечно время выбрали для подобных решений», — пишет Алина Б.

Часть комментаторов предложила главе России Владимиру Путину позвонить президенту США Дональду Трампу с предложением использовать крымские аэропорты с той целью, чтобы американские граждане могли ознакомиться с тем, как живут жители Крыма.

«Я бы на месте Путина сделал бы по-другому: позвонил бы Трампу и сказал бы «господин президент, Вы может быть и не признаете Крым российским, но мы в Симферополе построили современный аэровокзал и с 2021 года разрешаем авиакомпаниям из США совершать в этом городе и на этом аэродроме промежуточные посадки для дозаправки ваших самолётов и, возможно, для тех граждан Америки, которые захотят ознакомиться с достопримечательностями Крыма», — поделился Серегй У.

Но нашлись также и те, кто порекомендовал самолётам из США быть бдительными пролетая вблизи границ с Украиной. По мнению данных граждан, украинские войска могут совершить провокацию и сбить гражданский самолёт.

«Я бы на их месте предварительно поинтересовался, когда у ВСУ учения и на это время не рисковал бы жизнями пассажиров и экипажей. Уж больно невесёлая кредитная история у шароварных вояк — сбивают гражданских на раз-два», — считает Евгений У.

Напомним, 16 октября стало известно, что власти США отменили запрет на полеты своих авиакомпаний над Черным морем вблизи Крыма в определенных зонах полетной безопасности Симферополя.