Минск, 18 октября 2020, 10:41 — REGNUM Британская съемочная группа два месяца ведет съемки документальной ленты о протестах в Белоруссии. Об этом 17 октября на своей странице в социальной сети Facebook сообщил «советник» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Франтишек Вячорка.
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По информации источника это будет или фильм, или сериал, который выйдет на американском сервисе Netflix. Герои киноленты — протестующие, координационный совет оппозиции и экс-кандидат в президенты Тихановская.
Съемки проходят в белорусской столице, а также в столицах Украины и Литвы.
Напомним, в Белоруссии после выборов президента, которые состоялись 9 августа, каждое воскресение проходят массовые акции протестов, которые координируются лицами, находящимися за пределами республики посредством telegram-каналов.