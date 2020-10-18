Минск, , 07:45 — REGNUM В Минске и Жодино (город областного подчинения в Минской области) 17 октября в ходе акций протеста были задержаны пятьдесят человек. Список задержанных был опубликован 17 октября правозащитным центром «Весна».

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Согласно списку задержанных, 49 человек были задержаны в Минске, один человек — в Жодино. По предварительной информации подавляющее большинство из указанного списка задержали на акции протеста студентов, которая состоялась накануне в Минске. Несколько человек были задержаны дома. Трое из общего числа задержанных — журналисты.

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Напомним, накануне, 17 октября, в Минске состоялись две акции протеста оппозиционно настроенных граждан — так называемые студенческий и женский марши.