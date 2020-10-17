Белград, , 22:57 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 17 октября направил телеграмму поддержки своему французскому коллеге Эмануэлю Макрону и народу Франции в связи с террористическим актом, который потряс всю страну. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Александр Вучич Predsednik.rs

«Поддержка Эмануэля Макрона и народа Франции заключается в том, чтобы сильное французское государство успешно противостояло опасности, которую несет в себе терроризм. Вы можете рассчитывать на дружественную вам Сербию, потому что это преступление должно заставить весь мир объединиться в защиту общих цивилизационных ценностей», — написал Вучич в своём профиле в социальной сети.

Напомним, что во Франции 16 октября произошло преступление, вызвавшее широкий резонанс в общественности. Восемнадцатилетний школьник в пригороде Парижа обезглавил учителя истории в средней школе, который показывал детям карикатуры пророка Мухаммеда.