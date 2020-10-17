Париж, , 18:59 — REGNUM Никакого отношения к России не имел вероятный убийца учителя во Франции. Об этом 17 октября сообщил руководитель пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов в беседе с корреспондентом ТАСС.

«Это преступление (во Франции — прим. ИА REGNUM) не имеет никакого отношения к России», — сказал дипломат.

Паринов отметил, что обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров проживал во Франции в течение 12 лет, а «его семья была принята французской стороной».

По его словам, этот человек в возрасте шести лет вместе с семьей въехал во Францию в 2008 году.

Как передавало ИА REGNUM, 16 октября учитель истории города Конфлан-Сент-Онорин был убит после того, как ранее он продемонстрировал во время урока карикатуры на пророка Мухаммеда. Предполагаемый убийца был ликвидирован полицией во время задержания.

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