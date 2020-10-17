Берлин, , 15:33 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что несмотря на инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным и другие многочисленные противоречия, диалог с Москвой ни в коем случае нельзя прекращать. Об этом он заявил в интервью группе RND.

Напомним, что Германия вместе с Францией инициировали новые санкции против ряда российских должностных лиц из-за инцидента с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным. Руководство Германии на полном серьезе утверждает, что российские власти якобы отравили Навального боевым отравляющим веществом. При этом нет даже тени каких-либо доказательств, что это могло бы быть так.

Российские власти жестко потребовали от ФРГ предоставить всю имеющуюся информацию по инциденту с Навальным, но так и не получили ответа от Берлина.

И вот теперь Маас напоминает, что оказывается, Германия взаимодействует с Россией по многим вопросам, и взаимодействие это ни в коем случае нельзя прерывать, даже из-за инцидента с Навальным и других противоречий.

«Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь идет о решениях окончания войн. Глядя на Украину и Ливию, можно сказать, что есть позитивное развитие. Перемирие на востоке Украины сейчас соблюдается в течение самого долгого времени с начала конфликта. Поэтому окончания диалога с Москвой быть не может», — сказал Маас.