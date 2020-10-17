Кишинёв, , 14:42 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Молдавии напечатает более 2,9 млн бюллетеней для голосования на выборах президента Молдавии. Об этом 17 октября сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

Общий тираж избирательных бюллетеней составит 2 934 017 экземпляров, из которых 2 168 620 экземпляров будут напечатаны на румынском языке, 765 397 — на русском языке.

Напомним, выборы президента Молдавии пройдут 1 ноября. На территории Молдавии для голосования планируют открыть 2004 избирательных участка. 139 избирательных участка будут открыты за рубежом. Для избирателей, которые будут голосовать за пределами Молдавии выделят 556 тысяч бюллетеней.

На пост президента Молдавии выдвинуто восемь кандидатур. Действующий лидер Молдавии Игорь Додон, Ренато Усатый («Наша партия»), Андрей Нэстасе («Платформа Достоинство и правда»), Тудор Делиу («Либерал-демократическая партия Молдавии»), Виолета Иванова (Партия «Шор»), Майя Санду (Партия «Действие и солидарность»), Октавиан Цыку («Партия Национального единства»), Дорин Киртоакэ (избирательный блок «UNIREA»).