Киев, , 02:39 — REGNUM Киевские власти могут пойти на закупку российской вакцины от коронавируса через Евросоюз, только в три раза дороже, чем могли бы купить напрямую, заявил 16 октября бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин («Оппозиционная платформа — За жизнь») в эфире телеканала NewsOne.

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«Я не удивлюсь, если мы будем покупать российскую вакцину, на которую будет приклеена бирка, что ее произвели в Евросоюзе, только в три раза дороже», — сказал он.

По его словам, примерно такая же ситуация складывается в сфере закупок газа — Украина закупает российское голубое топливо у европейских поставщиков по принципу «лишь бы не у страны-агрессора».

Напомним, 6 октября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным возможность поставки на Украину вакцины против COVID-19, разработанной российскими учёными.

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