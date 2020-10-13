Киев, , 09:44 — REGNUM Жители Украины начали прививаться российской вакциной от COVID-19 и завозить её на территорию страны. Об этом заявил кардиохирург, профессор Борис Тодуров 12 октября в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, это носит массовый характер.

«Массово завозят из России… и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами [от коронавируса]», — рассказал врач.

На вопрос о качестве вакцины Тодуров ответил, что отзывы российских специалистов, в целом, очень хорошие, а также выразил надежду на то, что препарат пройдёт все необходимые испытания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее популярный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий спрогнозировал, что Украина в итоге будет покупать российскую вакцину от COVID-19, но через множество посредников по завышенным ценам.

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