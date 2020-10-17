Ереван, , 00:28 — REGNUM Беспилотные летательные аппараты Азербайджана обнаружили в воздушном пространстве Армении, сообщила 16 октября пресс-секретарь армянского министерства обороны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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«Вражеские беспилотники были обнаружены в воздушном пространстве Республики Армения, — написала она. — Принимаются соответствующие меры».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Нагорном Карабахе произошло обострение армяно-азербайджанского конфликта — начались интенсивные боевые действия. Обе стороны для ведения боевых действий используют беспилотные летательные аппараты.

Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее сообщал, что подконтрольная ему армия уничтожила при помощи беспилотников боевую технику армянских вооруженных сил на сумму $1 млрд.

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