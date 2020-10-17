Подгорица, , 01:38 — REGNUM Очередные поздравления со вступлением в новую должность председателю парламента Черногории Алексе Бечичу 16 октября передал председатель Палаты общин парламента Великобритании и Северной Ирландии Линдси Хойл. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Соединенное Королевство и Черногория поддерживают дружественные отношения уже более 140 лет. Соединенное Королевство продолжит сотрудничать с Черногорией и на современном этапе. Парламент является основой любой демократии, и роль его председателя имеет решающее значение для его надлежащего функционирования. Наши депутаты с удовольствием готовы поделиться опытом своего парламента, имеющего богатую демократическую традицию. Мы готовы продолжить нашу давнюю поддержку демократическому развитию и реформам в Черногории», — подчеркнула председатель Палаты общин в своём поздравлении.

В ответ Бечич выразил удовлетворение тем фактом, что Черногория и Соединенное Королевство поддерживают дружеские отношения с 1879 года, когда было открыто первое дипломатическое представительство Великобритании в бывшей черногорской столице Цетине.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава парламента Черногории рассказал о поздравлении от Матвиенко