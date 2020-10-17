Подгорица, 17 октября 2020, 01:38 — REGNUM Очередные поздравления со вступлением в новую должность председателю парламента Черногории Алексе Бечичу 16 октября передал председатель Палаты общин парламента Великобритании и Северной Ирландии Линдси Хойл. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.
В ответ Бечич выразил удовлетворение тем фактом, что Черногория и Соединенное Королевство поддерживают дружеские отношения с 1879 года, когда было открыто первое дипломатическое представительство Великобритании в бывшей черногорской столице Цетине.
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