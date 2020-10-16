Анкара, , 22:04 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе были преднамеренно спланированы и спровоцированы Турцией, сообщает 16 октября издание «Коммерсант», ссылаясь на неназванные военно-дипломатические источники.

По информации издания, Анкара не ограничилась обещаниями всесторонней политико-дипломатической, разведывательной и военно-технической поддержки Баку, а направила в регион большую группу своих военнослужащих.

Под предлогом турецко-азербайджанских военных учений в июле-августе на территорию Азербайджана была доставлена и осталась там после окончания манёвров значительная группа турецких военных. Среди них — большая группа штабных работников, 120 человек летно-технического персонала, операторы беспилотников, а также полноценная батальонно-тактическая группа.

«Речь идет о 600 военнослужащих, включая батальонную тактическую группу из 200 человек, 50 инструкторов в Нахичевани, 90 военных советников в Баку (обеспечивали связку при ведении боевых действий в цепочке бригада-корпус-генеральный штаб), 120 человек летно-технического состава на авиабазе Габала; 20 операторов беспилотников на аэродроме Далляр, 50 инструкторов на аэродроме Евлах, 50 инструкторов в 4-м армейском корпусе (Пирекешкюль) и 20 человек на военно-морской базе и в военном училище имени Гейдара Алиева в Баку», — пишет «Коммерсант».

Турецкая группировка в Карабахе располагает 18 боевыми машинами пехоты (БМП), одной установкой РСЗО, десятью автомобилями, шестью самолетами, восемью вертолетами и 20 беспилотными летательными аппаратами. Одной из задач, которые выполняют турецкие военные, является ведение разведки в Карабахе и на территории Армении.

Кроме того, с 28 по 30 сентября, в разгар боевых действий, в Азербайджан прилетали командующий турецкими сухопутными войсками Умит Дюндар и министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Они на месте осуществляли общее руководство ходом операции на карабахском фронте», — цитирует издание слова источника.

В ходе всего конфликта самолетами военно-транспортной авиации Турции в Азербайджан через воздушное пространство Грузии доставляются турецкие военные, боеприпасы и медикаменты.

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