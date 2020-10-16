Конфлан-Сент-Онорин, , 22:47 — REGNUM Французские политики отреагировали на кровавое убийство, произошедшее в пятницу, 16 октября, в департаменте Валь-д'Уаз. Мужчина публично отрезал голову преподавателю своего сына за почве религиозных разногласий.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter глава фракции партии «Республиканцы» во французском Сенате Брюно Ретайю заявил, что «никакие слова не смогут описать его гнев по отношению к произошедшему в коммуне Конфлан-Сент-Онорин» и что «против радикального ислама нужно воевать».

Орор Берже, депутат от партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Франции, высказала предположение, что данное преступление — «это не случайность» и что «исламский терроризм убивает», депутат от партии «Национальное объединение» Жильбер Коллар сообщил, что убийство «связано с карикатурами на пророка Мухаммеда».

Напомним, около 17:00 (GTM+2) 16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчине отрезали голову возле одного из учебных заведений. По утверждению местных СМИ, убитый был преподавателем, а голову ему отрезал отец одного из учеников. По некоторым данным, убитый проводил уроки «свободы слова» и применял на них карикатуры на пророка Мухаммеда.

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