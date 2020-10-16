Ереван, , 18:59 — REGNUM Власти Азербайджана хотят осуществления этнических чисток в Карабахе, заявил 16 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью CBN News.

Нагорный Карабах. 1990-е Sputnik Mania

По его словам, Баку нужна территория без армян, которые живут на ней тысячи лет.

«Цель Азербайджана — территория Нагорного Карабаха без автохтонного народа — армян. Когда кто-то пытается освободить землю от людей, это называется этнической чисткой. Они хотят земли без армян, носителей древней культуры, которые жили там тысячелетиями», — сказал Саркисян.

Текст интервью опубликован на официальном сайте армянского президента.

При этом Саркисян заявил, что конфликт не перерастет в «религиозную войну», хотя «Турция и ввозит в регион исламистских боевиков, которые являются наемниками».

«Это конфликт, который должен быть разрешен дипломатическим путем», — подчеркнул президент Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны несут большие потери, причем Азербайджан подчеркивает, что данные о потерях своей армии раскроет только после окончания боевых действий.

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