Эр-Рияд, , 17:56 — REGNUM Положительно отреагировал на идею нормализации отношений с Израилем министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передаёт 16 октября Al Jazeera.

Аль Сауд «Нормализация с Израилем в конечном итоге возможна, и мы надеемся на разрешение кризиса в Персидском заливе».

Однако Аль Сауд добавил, что сначала нужно усадить Израиль и Палестину «за стол переговоров», поскольку мир между этими двумя государствами станет залогом стабильности Персидского залива.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с момента достижения договорённостей Израиля с ОАЭ и Бахрейном США не раз упоминали Саудовскую Аравию как следующего кандидата на заключение мира с Израилем.

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