Баку, , 17:42 — REGNUM Баку не планирует обращаться за военной помощью к Турции и Пакистану для решения нагорнокарабахского вопроса, заявил 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber».

По его словам, Турция и Пакистан оказывают Азербайджану поддержку, но необходимости в их военном вмешательстве нет.

«У нас нет таких намерений. Турция и Пакистан — это страны, которые нас поддерживают… Но о военной помощи не может быть речи. В этом нет необходимости», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана заявил, что проблема Карабаха была бы решена, если бы Турция стала сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

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