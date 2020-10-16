Баку, , 17:19 — REGNUM Урегулирование нагорнокарабахского конфликта без участия Турции будет невозможно, заявил 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber».

Заводные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, проблема была бы решена, если бы Турция стала сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

«Если бы Турция была сопредседателем, тогда этот вопрос давно бы был урегулирован. Поэтому мы говорим, что без Турции этот вопрос не будет разрешен. Я не говорю, что Минская группа уже должна остаться в истории, нет. Пусть они работают, хотя за 30 лет не добились никакого результата. Но держать Турцию в стороне от этого процесса и неправильно, и невозможно», — сказал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана заявил, что у Баку нет планов перенесения боевых действий на территорию Армении.

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