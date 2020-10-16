Баку, , 16:56 — REGNUM Армения сама нарушила перемирие, о котором просила на минувшей неделе, заявил 16 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу «A Haber».

По его словам, Армения запросила перемирия, увидев невозможность удерживать «оккупированные земли».

«Инициативу о перемирии изъявила Армения, когда увидела, как они могут удержать оккупированные земли. Мы пошли им на встречу в гуманитарных целях для обмена телами и пленных. Но мы пошли на это с тем условием, чтобы возобновились предметные переговоры, при этом не меняя их формат. Но как мы увидели, они использовали перемирие в своих целях», — заявил Алиев.

Азербайджанский президент сообщил, что «буквально на следующий день» после соглашения о перемирии Ереван обстрелял тактическими ракетами Гянджу и другие азербайджанские города.

Читайте ранее в этом сюжете: Карабах заявил о готовности наносить удары по противнику у границы Ирана