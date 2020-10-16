Тбилиси, , 15:58 — REGNUM Партия «Европейская Грузия» не станет проводить запланированное на 17 октября протестное шествие в Тбилиси. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 16 октября сообщил лидер партии Давид Бакрадзе на брифинге.

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Политик отметил, что в Грузии постоянно ухудшается эпидемиологическая обстановка и обвинил действующую власть в том, что страна якобы не готова ко второй волне распространения коронавируса.

«Страна практически неподготовленная, мы все встречаем вторую волну с более бедным населением, уже остановленной экономикой и неподготовленным здравоохранением. В таких условиях забота о жизни и здоровье населения — особая ответственность каждого из нас», — заявил Бакрадзе.

Стоит отметить, что ранее в «Европейской Грузии» заявили о массовом протестном шествии, которое должно было закончится возле офиса лидера правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего бизнесмена в стране Бидзины Иванишвили. В партии офис назвали местом, «откуда исходит все зло».

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент.

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