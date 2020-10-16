Пекин, , 14:58 — REGNUM Руководство КНР поддерживает позицию России, заявленную главой российского МИД Сергеем Лавровым, о нежелании пользоваться противоречиями в отношениях Китая и США. Об этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил 16 октября на брифинге.

Он отметил, что отдельные страны стараются создать противоречия в китайско-российских отношениях на пустом месте. Китай полностью одобряет позицию России в высказывании Лаврова, которое указывает на прочность и стабильность партнёрских отношений двух стран.

«Китайская сторона будет способствовать тому, чтобы наши отношения с РФ постоянно прогрессировали», — добавил Чжао Лицзянь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской дипломатии подчеркнул, что Москва не намерена набирать дистанцию ни с Китаем, ни с США ради интриг. «Интриганствовать» России незачем, отметил он.

Читайте также: Лавров: Москва не будет играть на противоречиях между Китаем и США