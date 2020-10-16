Стамбул, Турция, , 14:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Турцию. Об этом сообщила 16 октября пресс-служба офиса президента Украины.

В Стамбуле Зеленский посетил церковь Святого Георгия, где вместе с представителями Константинопольского патриархата и украинской диаспоры помолился за Украину. Он также встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Сообщается, что президент Украины планирует встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудят вопросы, касающиеся взаимоотношения двух стран, и подпишут ряд документов.

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