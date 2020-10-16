Джакарта, , 13:53 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин нацелен на то, чтобы государство к 2024 году стало центром мировой халяль-индустрии, сообщает Kompas.

«Мы поощряем производство продуктов питания, напитков, туризма, моды, фармацевтики и другие отрасли», — заявил вице-президент.

Фактически, в настоящее время правительство начало строительство халяль-промышленной зоны, которая должна быть расположена в каждой особой экономической зоне страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия подтверждает свою поддержку палестинскому народу, хотя ряд арабских стран нормализует отношения с Израилем.

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