Джакарта, , 13:37 — REGNUM Индонезия подтверждает свою поддержку палестинскому народу, хотя ряд арабских стран нормализует отношения с Израилем, сообщает CNN Indonesia.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что государство привержено судьбе Палестины.

«Конечно, мы всегда координируем свои действия с Палестиной, и, конечно, мы всегда говорим с палестинской делегацией, что мы хотим, чтобы они выработали четкую единую позицию», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

В МИД Индонезии заявили, что нормализация отношений Израиля с рядом арабских стран, придаст «красочности» обсуждению вопроса о Палестине в международном мире.

Индонезия, имеющая свободную и активную политику, заявила, что нормализация отношений между Израилем и ОАЭ и Бахрейном не изменит ее позиции по Палестине. Индонезия по-прежнему выступает за независимость Палестины.

По данным МИД Индонезии, все мирные инициативы, предпринимаемые в настоящее время на Ближнем Востоке, не должны мешать решениям, принятым в рамках арабской мирной инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за последние 24 часа выявили 4301 случай заражения SARS-CoV-2.

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