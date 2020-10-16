Цхинвал, , 12:52 — REGNUM Осетия должна быть единой и не делиться на Южную и Северную, заявил 15 октября президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на заседании югоосетино-российской демаркационной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бибилов отметил, что работа комиссии подходит к концу, но это нельзя воспринимать, как «межевание отношений» между двумя государствами.

«Мы не видим Южную Осетию вне России и не видим Осетию разделенной на Северную и Южную. Осетия в любом случае всегда будет единой», — сказал президент.

Он также поблагодарил членов комиссии за плодотворную работу на важном направлении.

Представитель МИД РФ Вадим Постнов, возглавляющий российскую группу, отметил, что работа с югоосетинскими коллегами всегда проходит в атмосфере взаимопонимания, и каждый приезд в Южную Осетию отмечается дружеским приемом.

Стоит отметить, что это было четвертое заседание Совместной югоосетино-российской демаркационной комиссии. На нем стороны отчитались о проделанной работе и обсудили план действий на 2021 год. Следующую встречу членов комиссии планируется провести в России. Сроки пока не согласованы.